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أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تتصرف لو ابنك يمشى وهو نايم.. ومتى تزور الطبيب؟

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:25

كيف تتصرف لو ابنك يمشى وهو نايم.. ومتى تزور الطبيب؟
كيف تتصرف لو ابنك يمشى وهو نايم.. ومتى تزور الطبيب؟

المشي أثناء النوم هو نوع من اضطرابات النوم التي تنطوي على القيام بأشياء أثناء نومك لا تكون على دراية بها في ذلك الوقت، ولا يمكنك تذكرها عادة عند الاستيقاظ، لا يلزم العلاج عادةً، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل فرصة السير أثناء النوم وخصوصا الاطفال.

وحسب ما ذكره موقع healthdirectمن المرجح أن يمشي  بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 12 عامًا أثناء النوم ثم يخرجون منه،  ومع ذلك ، يستمر بعض الأشخاص في السير أثناء النوم في فترة المراهقة والبلوغ، و من حين لآخر ، يبدأ السير أثناء النوم في مرحلة البلوغ.

بعض الناس يتجولون ببساطة ثم يعودون إلى الفراش، و لكن البعض أيضًا يتحدث أو يصرخ أو يأكل أو حتى ينقل الأثاث أو يقود السيارة.

المشي أثناء النوم في حد ذاته ليس ضارًا ، ولكن الأشخاص الذين يمشون أثناء النوم قد يفعلون شيئًا قد يتسبب في إصابة مثل التسلق من النافذة أو المشي على الأشياء،  إذا كنت تمشي أثناء النوم ، فهناك احتمال أن تؤذي نفسك أو من حولك.

ما الذي يسبب المشي أثناء النوم؟
 
أسباب السير أثناء النوم غير واضحة تمامًا ، على الرغم من وجود بعض الأشياء المعروفة. تلعب الوراثة دورًا،  فأنت على الأرجح أكثر عرضة للسير أثناء النوم إذا كان والداك يسيران أثناء النوم.

أنت أيضًا أكثر عرضة للسير أثناء النوم إذا كنت:

الحصول على القليل من النوم

ساعات نوم غير منتظمة

تشعر بالتوتر أو القلق

مريض أو مصاب بالحمى

تناول بعض الأدوية والأدوية

تعاطي الكحول

لديك حالات طبية معينة ، مثل انقطاع النفس النومي أو الصرع

يعاني العديد من الأطفال الذين يمشون أثناء نومهم من الذعر الليلي أيضًا.

 

ماذا تفعل عندما يسير طفلك أثناء النوم؟
 
إذا كان طفلك يمشي أثناء النوم ، فإن أفضل ما يمكنك فعله هو تهدئته وإعادته إلى الفراش.

 

يمكنك تقليل مخاطر الإصابة من السير أثناء النوم عن طريق قفل النوافذ وإزالة العوائق واستخدام نظام مراقبة لتنبيه الآخرين إلى الحركة غير المتوقعة،  يجب أن تعيدهم برفق وهدوء إلى الفراش بدلاً من محاولة إيقاظهم ، لأن هذا قد يفاجئهم ويضايقهم.

 

متى يجب أن أرى طبيبي؟
 
لن يحتاج معظم الناس إلى زيارة الطبيب. ومع ذلك ، يجب أن ترى الطبيب إذا:

 

أنت أو طفلك تمشي أثناء النوم كل ليلة

يؤثر السير أثناء النوم على مدى جودة أداء وظائفك أنت أو طفلك أثناء النهار

لديك مخاوف بشأن السير أثناء النوم

 

كيف يتم علاج السير أثناء النوم؟
 
يمكن أن يساعدك اتباع عادات نوم صحية ، مثل أوقات النوم المبكرة والمنتظمة ، والاسترخاء قبل ساعة من وقت النوم ، وتجنب الكافيين وعدم الذهاب إلى الفراش مبكرًا أو طويلاً بعد تناول الوجبة .

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