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نشر أول فيديو للمومياء الغامضة في مصر

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:42

نشر أول فيديو للمومياء الغامضة في مصر
نشر أول فيديو للمومياء الغامضة في مصر

انتشر مقطع فيديو يظهر أول عملية إعادة بناء لوجه المومياء المصرية الحامل التي يعود تاريخ تحنيطها لأكثر من 2000 عام ، حيث عرفت بالسيدة الحامل أو "المرأة الغامضة".

وأنتجت الفيديو عالمة الأنثروبولوجيا الشرعية الدكتورة شانتال ميلاني، من مشروع مومياء وارسو، وكشفت فيه عن مراحل عملها التي اتبعتها لإعادة بناء وجه مومياء السيدة الغامضة.

فيما عمل أخصائيو الطب الشرعي على عملية إعادة بناء الوجه، مستخدمين الأشعة المقطعية والأشعة السينية، وانتهوا بالوصول إلى تفسيرين مختلفين لشكل المرأة.

ويمكن ملاحظة المرأة الشابة ذات البشرة الداكنة والعيون البنية وهي تنظر إلى الأمام مباشرة في كلتا العمليتين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فأن عمليات إعادة بناء الوجه وفرت مزيدا من المعلومات حول المرأة التي لا تزال هويتها غير معروفة لعلماء الآثار.

يذكر أن مومياء المرأة المعروفة باسم "السيدة الغامضة" كانت حيّرت علماء الآثار لسنوات بحثا عن أدلة حول هويتها الحقيقية، وفقا لموقع "لايف ساينس".

في حين يعتقد علماء الآثار أن المرأة توفيت منذ حوالي 2000 عام، بينما كانت حاملا في أسبوعها الـ 28، وكان عمرها على الأرجح بين 20 و30 عاما، وعاشت في القرن الأول قبل الميلاد.

كما أصدر باحثون بولنديون العام الماضي دراسة حول المومياء، وأطلقوا عليها لقب "السيدة الغامضة" لعدم توفر معلومات عنها.

وعثر على المومياء في أوائل القرن التاسع عشر داخل تابوت مختوم يخص كاهنا ذكرا، وتم التبرع بها لجامعة وارسو في عام 1826.

المصدر: وسائل إعلام مصرية وموقع يوتيوب

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