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المالية تنشر إحصائية عمل المعابر أمس

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:43

بوابة معبر كرم أبو سالم
بوابة معبر كرم أبو سالم

غزة – الرأي:

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة احصائية عمل طواقمها على المعابر الحدودية ليوم أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن معبر كرم أبو سالم التجاري شهد استيراد 300 شاحنة، وتصدير 17 شاحنة.

وأوضحت أن معبر رفح التجاري شهد استيراد 180 شاحنة، وتصدير 5 شاحنات، فيما تم استيراد 18 شاحنات سولار، وشاحنة بنزين و21 شاحنة غاز، و9 شاحنة سولار لتشغيل محطة الكهرباء.

ولفتت إلى أنها تابعت إجراءات مغادرة 590 مسافراً عبر معبر رفح البري، وأتمت الإجراءات الجمركية لعدد 438 مسافراً قادمين من الجانب المصري.

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