المرور: وفاة و4 إصابات إثر 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

غزة – الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة التابعة لجهاز الشرطة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المرور: "إن 8 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاة واحدة و4 إصابات، أحداها متوسطة، وثلاث إصابات أخرى طفيفة".

وأوضحت أن الطفل عاصم ماجد السلطان (5 سنوات) سكان حي السلام بمدينة رفح توفي جراء صدمه من قبل مركبة مياه من نوع "افيكو أبيض" أمام منزل الطفل.

وبينت أنها حجزت المركبة، وأوقفت سائقها (ع، ع) لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

من جانب آخر، أشارت شرطة المرور إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.