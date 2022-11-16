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مهنئاً بانتخابه رئيساً لمجلس النواب

" بحر" يدعو رئيس البرلمان الأردني للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:07

" بحر" يدعو رئيس البرلمان الأردني للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق المقدسات

غزة- الرأي

هنأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بمناسبة انتخابه رئيساً لبرلمان بلاده، مُتمنياً له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. 

وقدم د. بحر باسم الشعب الفلسطيني أصدق التهاني بهذه المناسبة، مثمناً المواقف الأردنية الأصيلة والثابتة "ملكاً وبرلماناً وحكومةً وشعباً" الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وأكد على مواصلة الجهود البرلمانية وتعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس النواب الأردني والمجلس التشريعي الفلسطيني نصرةً للقضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، والتصدي لانتهاكات الاحتلال الصهيوني بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية. 

وعبر عن اعتزازه بعمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط شعبينا الشقيقين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية الشقيقة وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والنهضة والرخاء.

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