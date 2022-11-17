الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 3 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ربيع محمد نايفة من طولكرم، ومحمد رضوان أبو الرب من جنين، وياسر القواسمي من الخليل.