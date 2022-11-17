وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُصادر 5 أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بدعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استشهاد الطفلة المسالمة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يعتزم الطعن ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء قسطرة تداخلية لحالة نادرة تعاني من جلطة قلبية وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً من مؤسسة القطان في الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف عن 5 أعراض للنوبة القلبية قبل شهر من حدوثها!
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"يوتيوب" يتيح فرصة جديدة لمستخدميه لجني الأرباح

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:36

"يوتيوب" يتيح فرصة جديدة لمستخدميه لجني الأرباح

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن القائمين على "يوتيوب" يطورون خدمات الموقع لتمكين المستخدمين من جني مزيد من الأرباح المادية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خدمة Shorts في "يوتيوب" بدأت بصورة اختبارية بتوفير ميزات التسويق الإلكتروني عبر مقاطع الفيديو القصيرة، إذ بات بإمكان صناع المحتوى عرض روابط البيع والأسعار عبر الخدمة للمشاهدين، الأمر الذي سيمنحهم فرصة جديدة لكسب الأموال.

وتتوفر هذه الميزات لعدد محدود من صناع المحتوى حاليا، ويمكن أن يستفيد منها مشاهدي Shorts في الهند والولايات المتحدة والبرازيل وكندا وأستراليا، ويفترض أن تتاح لشريحة أوسع من مستخدمي يوتيوب خلال الأسابيع القادمة.

ويأتي طرح "يوتيوب" لهذه الخدمات في الوقت الذي أشارت فيه التقارير إلى أن عائدات الإعلانات عبر هذه المنصة في الربع الثالث من هذا العام قد انخفضت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان القائمون على "يوتيوب" قد أشاروا في وقت سابق إلى أن صناع المحتوى ستكون لديهم فرصة لجني الأرباح عبر خدمات مقاطع الفيديو القصيرة في المنصة، وسيحصلون على 45% من عائدات الدخل في حال استوفوا بعض الشروط التي تتعلق بعدد المشتركين في قنواتهم وعدد مشاهدات الفيديوهات على تلك القنوات.

المصدر: 3dnews

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟