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ميزة انتظرها الكثيرون تظهر في "واتس آب"!

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:37

ميزة انتظرها الكثيرون تظهر في "واتس آب"!
ميزة انتظرها الكثيرون تظهر في

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت أن بدء اختبار ميزة جديدة في "واتس آب"، كان مستخدمو التطبيق قد انتظروها لسنوات.

وتبعال لموقع wabetainfo فإن إصدار "بيتا" التجريبي الجديد  "2.22.24.18" من "واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد أتى بميزة "companion mode"، والتي تسمح بربط حساب التطبيق الأساسي بعدة أجهزة ذكية بوقت واحد، أي أن المستخدم بات بإمكانه الدخول إلى حساب "واتس آب" من أكثر من هاتف أو جهاز محمول.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة تمكن المستخدم من الوصول إلى حساب "واتس آب" الأساسي له من 4 أجهزة محمولة بما فيها الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، وبنفس الوقت سيحصل على جميع ميزات التطبيق من كل تلك الأجهزة، وبالرغم من ذلك فإن رسائله ستبقى مشفّرة.

وللحصول على الميزة الجديدة يجب على مستخدم "واتس آب" التوجه إلى قائمة  الخيارات على شاشة التسجيل والضغط على خيار "ربط جهاز" من القائمة المنسدلة.

وأشار الموقع إلى أن الميزة الجديدة متوفرة حاليا لعدد محدد من مستخدمي "واتس آب" المشتركين ببرنامج اختبار التطبيق، والذين يملكون أحدث نسخة تجريبية من التطبيق، ومن المفترض أن تطرح على مجموعة أوسع من المستخدمين خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: wabetainfo

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