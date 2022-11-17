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اكتشاف مخلوقات غريبة و كائنات مجهولة في محيط الهندي

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:40

اكتشاف مخلوقات غريبة و كائنات مجهولة في محيط الهندي
اكتشاف مخلوقات غريبة و كائنات مجهولة في محيط الهندي

إذا كنت تبحث عن مخلوقات غريبة تتحدى التفسير، فال يوجد مكان أفضل للبحث من أعماق البحار.

وفي كل عام، يلتقط الباحثون صور مذهلة لحيوانات غريبة المظهر وأنواع جديدة غريبة كامنة في األعماق، ولم يكن هذا العام مختلفا.

عادت سفينة أبحاث من استكشاف المياه المجهولة للمحيط الهندي ، حيث قامت برسم خرائط لجبال عمالقة تحت الماء وواجهت مجموعة من الحيوانات المجهولة.

تصل عدد قليل من البعثات البحثية إلى المحيط الهندي ، ويرجع ذلك أساًسا إلى أنه بعيد جًدا. استغرق فريق الرحلة ستة أيام للوصول إلى جزر اإلقليم الشمالي بأستراليا ، على متن سفينة األبحاث التي تديرها الوكالة الوطنية ألسترالية للعلوم.

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