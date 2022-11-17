جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الخميس على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.43 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.84 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.57 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.14 شيكل
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17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:48
غزة - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي في فلسطين اليوم الخميس على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.43 شيكل
سعر صرف الدينار: 4.84 شيكل
سعر صرف اليورو: 3.57 شيكل
سعر صرف الجنيه : 0.14 شيكل
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