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خطوات ستساعدك على جعل طفلك يحب القراءة

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:51

خطوات ستساعدك على جعل طفلك يحب القراءة
خطوات ستساعدك على جعل طفلك يحب القراءة

الأطفال في هذا العصر يفضلون مشاهدة التلفزيون، الألعاب الإلكترونية، أو الكومبيوتر على تصفح كتاب، ولكن قليلاً من التشجيع سيعود بمزيد من النفع.
القراءة هي أجمل هدية يمكنك أن تمنحها لأطفالك، فمن خلال القراءة يتعرف الطفل على عوالم واسعة وجميلة، وينمي خياله، ويقوي مهاراته الإدراكية واللغوية. إذا كنت تجد صعوبة في تشجيع أطفالك على أن يقرأوا،تقدر تتابع هذه الخطوات.

1.اختار الكتب الجذابة

2.اصحب طفلك الى المكتبة

3.دع طفلك يختار الكتب

4.قدم له الكتب كهدايا

5.أظهر حماسك عندما يقرؤون

6.كافأ اطفالك عند القراءة

7. إجعل طفلك يقرأ لك

8.إجعل اطفالك يمثلون القصص

المصدر: قناة العالم

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