وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُصادر 5 أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بدعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استشهاد الطفلة المسالمة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يعتزم الطعن ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء قسطرة تداخلية لحالة نادرة تعاني من جلطة قلبية وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً من مؤسسة القطان في الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف عن 5 أعراض للنوبة القلبية قبل شهر من حدوثها!
أخبار » عجائب وطرائف

سباق " أسرع نادل"

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:57

سباق " أسرع نادل"
سباق

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، سباق " أسرع نادل" الذي تنافس فيه المتسابقون وهم يحملون صوان عليها مشروبات.
وشارك في السباق الذي أقيم في "شارع مايو" أكثر من 100 نادل ونادلة قدموا من مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.

وفيما ركض البعض من أجل الفوز بالمرتبة الأولى، حاول آخرون الوصول إلى خط النهاية بخطوات أبطئ لكن ثابتة حرصا على عدم إسقاط محتويات الصينية التي يحملونها بيد واحدة.

وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتين مختلفين، لمسافة نحو 1 كم أملا في الفوز.

وتم منح كؤوس وميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمسابقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟