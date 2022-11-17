شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، سباق " أسرع نادل" الذي تنافس فيه المتسابقون وهم يحملون صوان عليها مشروبات.

وشارك في السباق الذي أقيم في "شارع مايو" أكثر من 100 نادل ونادلة قدموا من مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.

وفيما ركض البعض من أجل الفوز بالمرتبة الأولى، حاول آخرون الوصول إلى خط النهاية بخطوات أبطئ لكن ثابتة حرصا على عدم إسقاط محتويات الصينية التي يحملونها بيد واحدة.

وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتين مختلفين، لمسافة نحو 1 كم أملا في الفوز.

وتم منح كؤوس وميداليات وجوائز مالية للفائزين بالمسابقة.