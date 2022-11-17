مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، استدعاء الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر، بدلا من المصاب أمين حارث.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء: "وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وذلك لتعويض اللاعب أمين حارث الذي أصيب في المباراة التي جمعت يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 بملعب لويس الثاني بين فريقه أولمبيك مارسيليا وموناكو لحساب الجولة 15 من البطولة الفرنسية في درجتها الأولى".

وأضاف البيان: "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا مساء الأربعاء 16 نوفمبر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم" من أجل تمثيل المنتخب المغربي.

وكان زروري (22 عاما) الذي يحمل الجنسية البلجيكية قد مثل منتخباتها للفئات العمرية، قبل أن يقرر ارتداء ألوان "أسود الأطلس".

وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، قبل مشاركته في المونديال بمجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المصدر: الاتحاد المغربي + وكالات