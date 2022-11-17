وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2395) الخميس17 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث التموين" تُصادر 5 أجهزة تعبئة غاز مخالفة وكالة الرأي الفلسطينية حماس ترحب بدعوة الاتحاد الأوروبي للتحقيق في استشهاد الطفلة المسالمة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يعتزم الطعن ضد إيقاف ليفاندوفسكي 3 مباريات وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اجراء قسطرة تداخلية لحالة نادرة تعاني من جلطة قلبية وكالة الرأي الفلسطينية مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفداً من مؤسسة القطان في الكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية دراسة تكشف عن 5 أعراض للنوبة القلبية قبل شهر من حدوثها!
أخبار » الرياضة و الملاعب

مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:11

مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب
مونديال 2022.. الاتحاد المغربي يعلن عن بديل حارث المصاب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، استدعاء الشاب أنس زروري، لاعب وسط بيرنلي الإنجليزي، إلى تشكيلة منتخب المغرب التي تستعد للمشاركة في مونديال قطر، بدلا من المصاب أمين حارث.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقعه اليوم الأربعاء: "وجه وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى أنس زروري، المحترف ضمن فريق بيرنلي الإنجليزي للانضمام إلى بعثة المنتخب الوطني بقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم، وذلك لتعويض اللاعب أمين حارث الذي أصيب في المباراة التي جمعت يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 بملعب لويس الثاني بين فريقه أولمبيك مارسيليا وموناكو لحساب الجولة 15 من البطولة الفرنسية في درجتها الأولى".

وأضاف البيان: "جاء توجيه الدعوة إلى أنس زروري، بعدما تم تأهيله رسميا مساء الأربعاء 16 نوفمبر 2022 من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم" من أجل تمثيل المنتخب المغربي.

وكان زروري (22 عاما) الذي يحمل الجنسية البلجيكية قد مثل منتخباتها للفئات العمرية، قبل أن يقرر ارتداء ألوان "أسود الأطلس".

وسيلتحق زروري بمنتخبه الجديد في مدينة الشارقة الإماراتية، على هامش المباراة الودية ضد جورجيا الخميس، قبل مشاركته في المونديال بمجموعة تضم كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المصدر: الاتحاد المغربي + وكالات

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟