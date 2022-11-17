الاحتلال يخطر بهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم مدرسة قيد الإنشاء في منطقة الصفي بمسافر يطا، جنوب مدينة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصار محلية أنّ سلطات الاحتلال أخطرت بهدم مدرسة مكونة من ثلاث غرف صفية في منطقة الصفي، بمسافر يطا.

من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم: "إنّ إخطار سلطة الاحتلال بهدم مدرسة صفي في مسافر يطا والتابعة لمديرية تربية يطا، خلال 96 ساعة".

وشددت الوزارة على قرار الاحتلال هو إمعان سياسة الانتهاكات المتواصلة، واستمرار في استهداف التعليم الفلسطيني بمكوناته كلها.