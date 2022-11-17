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الاحتلال يقرر إغلاق المسجد الإبراهيمي غداً بحجة الأعياد

17 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، غداً، وذلك بحجة الأعياد اليهودية.

وبحسب مديرية أوقاف الخليل، فإن سلطات الاحتلال ستغلق المسجد الإبراهيمي اعتبارًا من عصر يوم غدٍ الجمعة، وحتى مساء يوم السبت.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد اليهودية للتضييق على أبناء شعبنا وتفرض العقوبات الجماعية عليهم، وتمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، وتشدد من إجراءاتها على الحواجز العسكرية، وفي الوقت ذاته تسهل اقتحامات المستوطنين لهذه الأماكن.

في السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال بهدم مدرسة قيد الإنشاء مكونة من ثلاث غرف صفية في منطقة الصفي، بمسافر يطا، جنوب الخليل.

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