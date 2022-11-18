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عائلة أبو ريا تحتسب أبناءها شهداء وتُقدر الوقفة الشعبية معها

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:12

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غزة – الرأي:

أعلنت عائلة أبو ريا في الوطن والشتات، احتسابها أبناءها الذين ارتقوا في حريق جباليا شهداءً.

وقالت العائلة في بيان لها وصل "وكالة الرأي"، "إننا نقدر عالياً حالة التعاطف الكبيرة التي عبر عنها شعبنا الفلسطيني الكريم منذ اللحظة الأولى للفاجعة، حيث حاول أبناء شعبنا المساعدة في إطفاء الحريق الذي نشب بالمنزل، وكذلك عملت طواقم الدفاع المدني بجهد كبير في إخماد الحريق رغم ضعف الإمكانيات".


ودعت جميع أبناء الشعب إلى الترفع عن أي محاولة رخيصة لاستغلال أرواح أبنائها ومصابها الجلل واعتبارها مادة للمزايدة.


وناشدت العائلة كل العالم وخاصة الدول العربية ودول الخليج العربي والدول الإسلامية للوقوف معهم في هذا المصاب الجلل، ورفع الحصار الإجرامي عن قطاع غزة الذي يستمر منذ 16 سنة متواصلة على شعبنا بدون وجه حق.

وطالبت بالعمل العاجل لإدخال كافة الأدوات والإمكانيات إلى طواقم الدفاع المدني وإلى كل الأجهزة الخدماتية في غزة وذلك لضمان عدم تكرار هذا الحادث الأليم، والذي تكرر في حالات مشابهة مثل العائلات التي قضت وتوفيت بالكامل نتيجة احتراقها من الشموع، والتي كانت تبحث هي الأخرى عن إنارة وكهرباء في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

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