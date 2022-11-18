تغلب على تعبك وخمولك وجدد نشاطك بـ 3 عناصر غذائية



إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب في الجسم وعدم القدرة على ممارسة حياتك بشكل طبيعي وتشعر بالضعف عند ممارسة الأنشطة اليومية البسيطة أو الاعتيادية، عليك البحث عن أسباب هذه الأعراض، فربما تكون تعاني من نقص في بعض الفيتامينات.



وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE” الطبي، أبرز وأهم العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالتعب والخمول وأيضا تعمل على تقوية الجسم، منها الفيتامينات وأخرى عناصر غذائية،

ومنها:

-فيتامين ب 12، تناوله يعمل على تقوية الجسم، وتناوله يساهم بشكل كبير في مقاومة أعراض التعب وانخفاض طاقة الجسم، ويجعل الجسم لديه قدرة على تحمل الكثير من الجهد، وتناول فيتامين بـ12 لا يشكل أي آثار جانبية للشخص، ولكن يجب تحديد الجرعة التي يحتاجها الجسم بتحليل قياس نسبته بالجسم.



-فيتامين د، نقص هذا الفيتامين بالجسم يتسبب في شعورك بالإرهاق والتعب، ويتسبب أيضا بالشعور بألم المفاصل والعظام، ولذا يجب عليك التعرض لأشعة الشمس، وأخذ المكملات الغذائية التي تحتوي على هذا الفيتامين المهم للتخلص من الارهاق العام بالجسم، والتعب العضلي والتقلبات المزاجية.



-الحديد، فنقصانه يتسبب في الإصابة والشعور بانخفاض طاقة الجسم، ويعرضك للشعور بالارهاق الشديد، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، والحل يكمن في أخذ المكملات الغذائية الغنية بالحديد، فعند الاستمرار عليها لفترة 12 أسبوع يقل لديك الشعور بالتعب والإرهاق بنسبة كبيرة.



وحث التقرير على ضرورة تناول فيتامين سي مع عنصر الحديد، السبب أن هذا الأمر يتسبب في زيادة الامتصاص للحديد، ولذا عليك التأكد من تناول ما يكفي من الفواكه والخضراوات خاصة الحمضيات والخضراوات الورقية.