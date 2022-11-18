4 نصائح رئيسية تستخدمها جوجل لاختيار المرشحين للعمل بها

تطلب جوجل للتوظيف حاليًا حوالي 2334 وظيفة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقعها على الإنترنت، حيث كشفت جيس بنكويس من مسؤل الموارد البشرية في جوجل، وتغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن النصائح الأربعة الرئيسية التي تستخدمها الشركة لاختيار المرشحين وما تبحث عنه في السيرة الذاتية.

هناك بعض النصائح التي يجب أن تكون في السيرة الذاتية، التي كشفت عنها جوجل :

إن المتقدمين لا يحتاجون إلى تقديم خطاب تغطية "Cover-Letter" ما يهم هو السيرة الذاتية.

يجب أن تكون سيرتك الذاتية واضحة وموجزة ولا تزيد بشكل مثالي عن صفحة إلى صفحتين.يجب أيضاً الاطلاع عن كثب على الوظائف الشاغرة وتصميم سيرهم الذاتية.

يجب على الذين يتقدمون لأدوار تطوير البرمجيات أن يعرضوا بشكل بارز لغات البرمجة التي يتقنونها.

يجب على المرشحين استخدام صيغة X-Y-Z للحصول على سيرة ذاتية ناجحة، كما قالت إميلي سالكي مديرة البرامج في جوجل.

الصيغة X-Y-Z، التي ابتكرها نائب الرئيس الأول السابق لعمليات الأفراد في جوجل، لازلو بوك، تقترح على المتقدمين تقديم إنجازاتهم بالصيغة التالية: إنجاز X كما تم قياسه بواسطة Y عن طريق إجراء Z.

كتب بوك في منشور على LinkedIn حول صيغته: "بعبارة أخرى، ابدأ بفعل نشط، وقم بقياس ما أنجزته رقميًا، وقدم أساسًا للمقارنة، وقم بالتفصيل بما فعلته لتحقيق هدفك".

كما قدم مثالاً من نموذج السيرة الذاتية: "درس الأداء المالي للشركات وقدم توصيات استثمارية".