تويتر سيتخلى عن عدد الأحرف المسموح به ويسمح بتغريدات أطول



كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتويتر، أنه سيلغى الحد الأقصى لعدد الأحرف البالغ 280 حرفًا على تويتر قريبا، فيقتصر المستخدمون حاليًا على التغريدات المكونة من هذا العدد من الأحرف، ولكن التخلي عن هذا يعد واحدًا من قائمة طويلة من الوعود التي قطعها ماسك فيما يتعلق بمستقبل الموقع.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحدث ماسك عن ذلك لأول مرة قبل الاستحواذ، في أبريل، حيث أعرب عن أن تويتر متأخرا عن التغريدات الطويلة".



كما كشف ماسك أيضًا أمس أنه يخطط لتقليل وقته في الشركة والعثور في النهاية على مدير جديد، أما عن تاريخ حجم التغريدات، فعندما تم إطلاق تويتر لأول مرة في عام 2006، تم تقييد التغريدات بـ 140 حرفًا، وهو ما كان مقيدًا إلى حد ما.



ولكن في عام 2018، ضاعف موقع تويتر هذا الحد إلى 280 حرفًا ليسهل على المستخدمين "التعبير عن أنفسهم"، ومع ذلك، فإن البيانات الأولية من تويتر عندما تم رفع حد الأحرف تشير إلى أن معظم مستخدمي تويتر ما زالوا ينشرون تغريدات قصيرة.



كما أنه في فبراير من هذا العام، ادعت إحدى التسريبات أن تويتر كان يعمل على ميزة جديدة تسمى "مقالات تويتر" مما يسمح للمستخدمين بنشر رسائل أطول، ثم في يونيو، ظهرت هذه الميزة في "Twitter Notes"، والتي تتيح للمستخدمين نشر مدونات تصل إلى 2500 كلمة، وتم تجربتها من جانب عدد قليل من الكتاب.



وسمحت للأشخاص بنشر النصوص والصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والتغريدات المضمنة في جزء واحد من المحتوى، وحتى تحريرها بعد ذلك، ومع ذلك، فإن الأداة لم تخرج من مرحلة الاختبار قبل استحواذ ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، والذي أجرى منذ ذلك الحين سلسلة من التغييرات السريعة في الشركة.

