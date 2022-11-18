الآلاف يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الأقصى والحرم الإبراهيمي

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ومساجد الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وشهد المسجد الأقصى ومخيم عسكر في نابلس ومدن الخليل ورام الله مشاركة الآلاف في أداء صلاة الفجر للجمعة، بعد دعوة نشطاء فلسطينيين لأداء الصلاة تحت رفضاً للانتهاكات الإسرائيلية واسناداً للمقاومة الفلسطينية.

وبعد انتهاء الصلاة هتف المصلون بعبارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائم المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وانطلقت فعاليات صلاة الفجر العظيم من المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة في ديسمبر/ كانون الأول 2019 للتأكيد على إسلامية المسجد، ثم انضمّ إليه العديد من المساجد في فلسطين والدول العربية.