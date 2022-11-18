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"القسام" تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر جلطة قلبية

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:45

الشهيد العجوري
الشهيد العجوري

غزة – الرأي:

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحد قادتها الميدانيين في معسكر جباليا شمال قطاع غزة، إثر وفاته صباح اليوم الجمعة بجلطة قلبية.

وزفت الكتائب في بيان لها، القائد محمود محمد عبد الدايم العجوري (38عامًا) من مسجد زكريا الشوربجي، في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت: "يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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