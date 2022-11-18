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الزراعة وبنك الإنتاج يعقدان ورشة حول" خدمة تحصيل سندات الدفع الالكترونية"

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:55

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غزة-الرأي
عقدت وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات،و الإدارة العامة للتسويق بوزارة الزراعة، بالتعاون مع بنك الإنتاج ورشة عمل للتجار حول "خدمة تحصيل سندات الدفع الالكترونية" من خلال الخدمات الالكترونية لبنك الإنتاج وذلك في مركز التدريب بوزارة الزراعة.


من جانبه، رحب م.أحمد الأسطل مدير عام وحدة الحاسوب بالحضور، مؤكدا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سعي وزارة الزراعة لتجويد خدماتها الالكترونية المقدمة لجمهور المواطنين في إطار الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي.


وأوضح الأسطل أن خدمة تحصيل سندات الدفع الالكترونية من خلال تطبيق بنك الإنتاج جاءت بناء على توصيات اجتماعات مسبقة مع بنك الإنتاج في سبيل تسهيل الخدمات المقدمة للتجار.


بدوره، قدم م.علاء بشير من بنك الإنتاج شرحا حول الإجراءات اللازمة لتفعيل تطبيق بنك الانتاج وكيفية استخدامه، إضافة لتقديم توضيح وافي لكافة التساؤلات المطروحة في السياق.
 

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