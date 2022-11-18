وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "مبارك" من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية السفير القطري ينعى ضحايا حريق جباليا وكالة الرأي الفلسطينية إصابتان في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة وبنك الإنتاج يعقدان ورشة حول" خدمة تحصيل سندات الدفع الالكترونية" وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" تنعى أحد قادتها الميدانيين توفي إثر جلطة قلبية وكالة الرأي الفلسطينية كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد وكالة الرأي الفلسطينية حصيلة عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة القاهرة تنظم إفطاراً صحياً للطالبات وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم " تُكرّم المدارس الفائزة بجائزة أفضل انطلاق للعام الدراسي الحالي وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يختتم دورة الضبط القضائي في ضوء التشريع الفلسطيني
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية برفح

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:03

111
111

غزة-الراي
نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة سلسلة زيارات على المراكز الشبابية العاملة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث ضم الوفد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للشباب جمال العقيلي.


وتم خلال الجولة زيارة مركز أجيال للتنمية والتطوير الشبابي، ومركز شمس للتدريب والتطوير، ومركز لمسة وفاء، ومركز روافد الشبابي، ومركز شباب خربة العدس، ومركز نور الحياة.


بدوره، أشاد محيسن بالجهود التي تبذلها المراكز الشبابية في محافظة رفح، داعيًا إياها إلى مواصلة عملها وتقديم برامج ومبادرات نوعية مميزة تخدم المجتمع وشريحة الشباب على وجه الخصوص.


من جهتهم، عبر رؤساء المراكز الشبابية عن تقديرهم للزيارة، مؤكدين جاهزية مراكزهم للتعاون الكامل مع الهيئة لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي في محافظة رفح.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟