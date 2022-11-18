"الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية برفح

غزة-الراي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة سلسلة زيارات على المراكز الشبابية العاملة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، حيث ضم الوفد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للشباب جمال العقيلي.



وتم خلال الجولة زيارة مركز أجيال للتنمية والتطوير الشبابي، ومركز شمس للتدريب والتطوير، ومركز لمسة وفاء، ومركز روافد الشبابي، ومركز شباب خربة العدس، ومركز نور الحياة.



بدوره، أشاد محيسن بالجهود التي تبذلها المراكز الشبابية في محافظة رفح، داعيًا إياها إلى مواصلة عملها وتقديم برامج ومبادرات نوعية مميزة تخدم المجتمع وشريحة الشباب على وجه الخصوص.



من جهتهم، عبر رؤساء المراكز الشبابية عن تقديرهم للزيارة، مؤكدين جاهزية مراكزهم للتعاون الكامل مع الهيئة لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي في محافظة رفح.

