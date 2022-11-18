جماهير حاشدة تشيع جثامين ضحايا حريق جباليا

غزة – الرأي:

شيعت جماهير حاشدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الجمعة، جثامين ضحايا عائلة أبو ريا الذي قضوا إثر الحريق الذي نشب في بناية سكنية مساء أمس.

وشارك في الجنازة الكبيرة عشرات الآلاف من المواطنين يتقدمهم قيادات في الفصائل الفلسطينية ونواب في المجلس التشريعي ومسؤولين في الحكومة.

وأعرب مختار عائلة "أبوريا" خلال الجنازة، عن شكره للأجهزة الأمنية والدفاع المدني التي بذلت جهداً كبيراً في محاولات إنقاذ أبنائهم رغم قلة الإمكانيات بسبب الحصار الإسرائيلي.

وتقدم المختار خلال كلمة لها بمراسم الجنازة بالشكر لحركة حماس وقيادتها التي وقفت الى جانب مصابهم الجلل منذ اللحظة الأولى، كما شكر أهالي مخيم جباليا الذين حاولوا جاهدين إنقاذ أبنائهم بالرغم من وجود أبواب حديدية مغلقة.

وقال: "نثمن عالياً دور رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح في متابعة مجريات الحادث الأليم على أرض الواقع منذ اللحظات الأولى لوقوع الحريق".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي: "إننا نحمل الاحتلال ما حدث بالأمس جراء الحصار الظالم على غزة؛ هذا الحصار يجب أن ينتهي".

وشدد الهندي في كلمة له خلال التشييع على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح باستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا لجانب هذه الأسر المكلومة، وسنبذل الجهود مع كافة الجهات للوصول إلى حقيقة ما حدث".

من جهته، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي جميل عليان بكلمة باسم الفصائل الفلسطينية خلال تشييع ضحايا الحريق المؤلم "ذهب 21 شهيدا نتيجة الظلم الواقع على شعبنا من قبل المجتمع الدولي وإسرائيل".

وأضاف "إن شعبنا يحتاج لكل ذرة تعاطف ومساندة من العرب وكل حر بالعالم"، مشيرا إلى أن تعاضد كبير من شعبنا والعالم العربي والإسلامي لم نشهد له مثيلا".

وختم عليان كملته بالقول: "تعازينا لعائلة أبو ريا وكل الشكر من ساهم برفع هذه المعاناة من الدفاع المدني والشرطة وأبناء شعبنا".