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مركز "بيلر" لإدارة الأزمات يدعو لرفع الحصار عن غزة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:20

لندن- الرأي

دعا مركز بيلر لإدارة الأزمات والتحكيم الدولي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وتحييد المدنيين عن أي "صراعات".

وعبر مركز بيلر الذي يتخذ من لندن وإسطنبول مقرا له، في تصريح له اليوم وصل "الرأي" نسخة عنه، عن تعازيه الحارة وتضامنه مع عائلات الضحايا المدنيين الذين قضوا بسبب الحريق الضخم الذي أودى بحياة حوالي 25 شخصاً في مخيم جباليا بمدينة غزة التي تعاني من حصار مشدد منذ حوالي 25 عاماً.

وأوضح المركز أنه من الملاحظ أن قلة الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة لدى جهات الاختصاص في إخماد الحرائق هي ضعيفة جداً بسبب قيود الحصار المفروضة على غزة وكذلك ضعف البنية التحتية للجهات المختصة.

ودعا مركز بيلر المؤسسات الدولية الرسمية والمجتمع الدولي للعمل الفوري لرفع الحصار عن غزة ومنع أي قيود على سكانه المدنيين، مطالباً بوضع الخطط المرحلية والاستراتيجية لإنقاص قطاع غزة من أي كوارث قد تحدث.

كما دعا للعمل العاجل والسريع لإدخال كل ما يتعلق في المستلزمات والأدوات والمعدات لصالح البلديات والأجهزة المدنية المختصة، لمواجهة أي كوارث طبيعية وغير طبيعية قد يتعرض لها سكان غزة.

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