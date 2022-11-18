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مشعل: جنازة شهداء الحريق دليل لحمة شعبنا الفلسطيني

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 02:49

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قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إننا "بكل مشاعر الأسى والألم استقبلنا خبر الحادث الجلل".

وأضاف مشعل في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة "قمت منذ اللحظة الأولى بالاتصال بإخواني رئيس المكتب السياسي وقيادات من غزة بكل أجهزتها للاطلاع عن كثب حول تفاصيل الحدث".

واكد أن الحصار أثر على غزة التي احتضنت المقاومة، وأقدم كل التعازي والتضامن لعائلة أبو ريا التي قدمت الكثير من أجل فلسطين.

وشدد مشعل على أن شعبنا موحد في كل الأحداث، وجنازة الشهداء المهيبة تدلل على لُحمة شعبنا ووحدته.

وأردف "جاءتني اتصالات من رموز الأمة يعزون ويعبرون عن تضامنهم الكبير مع أهلنا في غزة".

كما أكد مشعل على أن إنهاء الحصار وكسره مسؤولية تقع على كاهل الجميع من الفصائل والسلطة والأمة، وللأسف العالم صامت أمام جريمة الحصار وترك غزة تئن.

ولفت مشعل إلى أن كل مخيمات الشتات في لبنان أدت صلاة الغائب على أرواح الشهداء في حالة تضامن شعبي، ونشير أصبع الاتهام والادانة لمن يحاصر غزة والذي يمنع ادخال المعدات لأجهزة الدفاع المدني.

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