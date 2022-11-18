الاحتلال يعتقل شابا من جنين المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، الشاب فهد نصري محمد زكارنة (19 عاما) من بلدة قباطية، جنوب جنين المحتلة.

وأفاد ذوو المعتقل زكارنة بأن جنود الاحتلال اعتقلوا نجلهم أثناء تواجده قرب معسكر سالم العسكري المقام على أراضي المواطنين، غرب جنين.