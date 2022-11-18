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الاحتلال يُسلم جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:20

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد

الضفة المحتلة-الرأي:

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى هيثم مبارك (17 عاما) من قرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله المحتلة.

وكان في استقبال الجثمان عند حاجز "كرميلو" العسكري قرب بلدة الطيبة شرق رام الله، عدد من ذوي الشهيد وطواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي.

وفور وصول جثمان الشهيد إلى مجمع فلسطين الطبي، كان في استقباله عدد من ذويه وأصدقاءه، الذين رددوا هتافات منددة بعدوان الاحتلال المتصاعد ضد شعبنا.

واستشهد الفتى مبارك برصاص قوات الاحتلال، في الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عند مدخل قرية بيتين شرق رام الله، واحتجز الاحتلال جثمانه في ثلاجاته حتى اليوم.

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