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جماهير غفيرة تشيّع جثمان والد القائد مروان عيسى وسط القطاع

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:32

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شيّع الآلاف من الجماهير الفلسطينية في مخيم البريج وسط قطاع غزة ، الحاج عبد الكريم عيسى، والد نائب قائد كتائب القسام مروان عيسى، والذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة.

وأدّت الجماهيرُ صلاة الجنازة على الحاج "أبو عدنان عيسى" في مسجد الجامع الكبير وسط المخيم، بمشاركة رئيس حركة " حماس " بالوسطى ماهر الحولي، وقادة الحركة بالوسطى، وقادة الفصائل الفلسطينية، والعمل الحكومي والسياسي ونواب المجلس التشريعي.

وقد نعت حركة حماس وجناحها العسكري، كتائب القسام، ورئيس الحركة بالوسطى، وفصائل وقوى وشخصيات سياسيّة، والد القائد مروان عيسى.

وقال الحولي في كلمة حماس: "نودع اليوم رجلاً من رجالات الدعوة الإسلامية، له تاريخه العظيم في التربية والجهاد، وبصماته العظيمة في تربية أبنائه وعلى رأسهم نائب قائد القسام الأخ مروان أبو البراء".

وثمن الحولي تضحيات هذه العائلة، داعياً لهم بالصبر والاحتساب والسلوان، وأن يعوضهم الله خيرا في مصابهم.

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