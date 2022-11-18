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الدعليس: نسعى لمعرفة حقيقة ما جرى في حريق منزل "أبو ريا"

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:53

غزة- الرأي:

طالب رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة أ. عصام الدعليس، مساء اليوم الجمعة، الجميع بانتظار النتائج النهائية للتحقيق في حريق منزل عائلة "أبو ريا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الدعليس في تصريحات صحفية له:"نطالب بعدم استباق نتائج التحقيق الجاري في الحريق وانتظار الجهات المختصة، ونسعى لمعرفة حقيقة ما جرى في حريق منزل عائلة أبو ريا".

وكانت متابعة العمل الحكومي بغزة، قد نعت أمس شهـداء الحادث الأليم، الذي أودى بحياة ٢١ شخصًا شمال غزة.

 وأكدت انعقاد اللجنة للاستماع للتقرير الأولي حول الحادث وأسبابه من جهات الاختصاص.

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