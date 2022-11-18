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معروف: العمل الحكومي ستقدم الرواية كاملة حول حادثة الحريق

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:14

غزة- الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن أولى الأولويات التي تعكف عليها لجنة متابعة العمل الحكومي هو تقديم رواية كاملة حول ملابسات الحادثة.

وأوضح معروف في تصريح لقناة الأقصى مساء اليوم، أن لجان التحقيق في الحادث تعكف بجمع كل المعطيات الميدانية للوصول إلى النتائج، وبالتالي يجب الانتظار حتى نكون أمام رواية واضحة للحادث الأليم.

وحذر معروف من خطورة الشائعات التي انتشرت منذ اللحظات الأولى للحادث، منوهاً الى وجوب اعتماد المصادر الرسمية في نقل المعلومات.

ولفت إلى أن هناك تعاطف دولي للشعب الفلسطيني وعائلة أبو ريا عقب الحادث الأليم، مطالباً كل الدول العربية تزويد ودعم الدفاع المدني بالمستلزمات اللازمة لمواجهة الكوارث.

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