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الإعلام الحكومي يُحذر من نشر أي معلومة حول حريق جباليا

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:43

غزة – الرأي:

طالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها.

وحذر المكتب في بيان له وصل "وكالة الرأي"، أن من ينشر أي معلومات يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية.

وذكر أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده.


ولفت المكتب الإعلامي الحكومي، إلى ان ذلك يأتي في ضوء نشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم يثبت صحتها للحادث.

وأهاب المكتب بأبناء شعبنا المساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوز في النشر عبر رابط المكتب الإعلامي الحكومي المرفقة.

وأشار إلى أنه تم رصد بكثافة العديد من التجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية، خلال الساعات الماضية.

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