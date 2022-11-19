تعرف على اضطرابات الكلام الشائعة

اضطراب الكلام هو ضعف في نطق الأصوات أو الطلاقة أو الصوت، وهو أحد أنواع اضطرابات التواصل العديدة ، والتي تشمل أيضًا اضطرابات اللغة والسمع ، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسمع والنطق واللغة (ASHA)، يمكن أن تشمل مشاكل الكلام عدم القدرة على إصدار الأصوات بوضوح ، أو وجود صوت خشن أو تلعثم "تكرار الأصوات أو توقف عند التحدث" وفقا لما نشره موقع speechpathologymastersprograms

اضطرابات الكلام الشائعة



1. تعذر الأداء في مرحلة الطفولة في الكلام

لا تصل الرسائل إلى العضلات بشكل صحيح و لا يستطيعون تحريك فمهم أو لسانهم بالطريقة الصحيحة لإصدار الأصوات اللازمة. يمكن أن تختلف شدة هذه الحالة. في الحالات الشديدة ، قد لا يتمكن الطفل من التحدث كثيرًا.

2. أبراكسيا الكبار

يُطلق على تعذر الأداء لدى البالغين أيضًا اسم تعذر الأداء المكتسب للكلام ، تعذر الأداء اللفظي وعسر القراءة. ويعاني البالغون من تعذر الأداء اللفظي بسبب تلف الدماغ ، مثل السكتة الدماغية أو نقص الأكسجين أو إصابة الدماغ الرضحية.

3. عسر الكلام

ينتج عسر التلفظ عن ضعف العضلات بسبب تلف الدماغ. ويمكن أن تختلف شدة الحالة ، ويمكن أن تكون مصحوبة بحالات أخرى ، مثل تعذر الأداء النطقي.و قد يتلفظ الأشخاص المصابون بعسر التلفظ في الكلام ، ويتحدثون ببطء أو بسرعة كبيرة ، ويتحدثون بهدوء ، ويبدون صوتًا آليًا ، ولا يستطيعون تحريك فمهم أو لسانهم جيدًا. وتبدو أصوات بعض الأشخاص مختلفة عما كانت عليه قبل الإصابة.

4. اضطرابات وظائف الفم والوجه

يمكن أن يعاني الأشخاص في أي عمر من اضطراب وظيفي الفم والوجه (OMD). وقد يتداخل اضطراب OMD مع نمو العظام والعضلات في وجه الشخص وفمه. ويمكن أن يؤثر ذلك على قدرة الشخص على التنفس والبلع والأكل والتحدث

5. اضطرابات صوت الكلام

قد يعاني الطفل الذي لا يستطيع إصدار أصوات الكلام بشكل صحيح في سن الرابعة من اضطراب صوت الكلام ، المعروف أيضًا باسم الاضطراب الصوتي أو اضطراب النطق. ومع ذلك ، فإن اضطرابات صوت الكلام لا تصيب الأطفال فقط. قد يكون البالغون قد عانوا من اضطراب منذ الطفولة أو اكتسبوا هذا الاضطراب بعد تعرضهم لتلف في الدماغ.

6. التأتأة

قد يكرر الشخص الذي يتلعثم كلمات كاملة أو أصواتًا أو يطيل الأصوات أو يجد صعوبة في نطق كلمات معينة. تُعرف هذه باسم التكرار والإطالات والكتل ، على التوالي. بينما قد يتلعثم الجميع من حين لآخر ، ويصبح التلعثم اضطرابًا في الكلام عندما يعيق قدرة الشخص على التواصل مع الآخرين ويكون مصحوبًا بمشاعر سلبية حول التحدث.

7. اضطرابات الصوت

تؤثر عدة شروط على صوت الشخص ، وبالتالي على قدرته على الكلام. مثل:

السعال المزمن : يعتبر السعال الذي يستمر لأكثر من أربعة أسابيع عند الأطفال وثمانية أسابيع عند البالغين مزمنًا. يمكن أن يغير صوت الشخص أو قدرته على الكلام.

8. الحبسة

الحبسة هي من الناحية الفنية اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الجانب الأيسر من الدماغ. قد يواجه الأشخاص المصابون بالحبسة صعوبة في فهم الأشخاص الآخرين أو التحدث أو القراءة أو الكتابة. على سبيل المثال ، قد يسمع الشخص المصاب بالحبسة الكلامية شخصًا آخر ويفهمها ، ولكن بعد ذلك يواجه صعوبة في الاستجابة بأصوات الكلام الصحيحة.

9. تأخر الكلام في مرحلة الطفولة

قد يعاني الطفل الذي يتأخر بشكل كبير في تطوير مهاراته اللغوية والكلامية من اضطراب لغوي. هذه تسمى اضطرابات اللغة ما قبل المدرسة. يُطلق على تأخر الكلام أيضًا اسم alalia. يعاني بعض الأطفال من صعوبة في اللغة المستقبلة ، مما يساعدهم على اتباع التوجيهات وفهم الإيماءات والإجابة على الأسئلة.