كيفية حماية الأطفال المصابين بالسكرى من تلف العين

وفقا لموقع " healthsite"، اعتلال الشبكية السكري هو السبب الرئيسي للعمى وضعف الرؤية ولكن ، لسوء الحظ ، لا يتم اكتشاف معظمهم في المرحلة الصحيحة لأن الرؤية جيدة حتى المراحل المتأخرة ، لذلك ، يجب علينا توعية الجمهور بفحص عيونهم بانتظام كل عام بحثًا عن اعتلال الشبكية السكري، وعدم الانتظار حتى يواجهوا مشاكل في الرؤية ".

تشير الدراسات إلى أن 1 من كل 3 أشخاص مصابين بالسكرى مصاب بدرجة ما من اعتلال الشبكية السكرى، مع تعرض الشباب بشكل متزايد لفقدان البصر المبكر، هل يواجه الأطفال المصابون بالسكري أيضًا مخاطر أعلى للإصابة بأمراض العيون؟

حتى الأشخاص الذين يعانون من النوع- 2 خطر مرض السكري فقدان البصر بسبب ظهور أمراض الشبكية المرتبطة بالسكري، اليوم ، يجب على مرضى السكري الصغار البدء بقوة في التحكم في مستويات السكر لديهم والخضوع لفحص شبكية العين مرة واحدة في السنة ، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض العين

ما يجب عليك فعله إذا كان طفلك مصابًا بمرض السكري



استمر في إجراء الفحوصات المنتظمة:

الفحوصات الطبية المنتظمة ضرورية لإدارة مرض السكري وصحة الشبكية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يخضع الأطفال لفحوصات شاملة للعيون مرة واحدة على الأقل في السنة لتحديد ومعالجة أمراض العيون في وقت مبكر ، مما قد ينقذ بصره، في حالة حدوث بعض الأضرار ، هناك خيارات علاجية متعددة لإدارة المرض بشكل آمن وفعال.

تعزيز العادات الصحية ونمط الحياة:

يجب على الآباء غرس العادات الصحية في أطفالهم وشرح أهمية أسلوب الحياة المنضبط، وهي تشمل نظامًا غذائيًا مغذيًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الكافي، هذا يمكن أن يبقي مرض السكري تحت السيطرة ويمنع فقدان البصر عن طريق التخلص من إجهاد العينين.

اجعل نفسك مدركًا وتحدث إلى طفلك:

كن على دراية بآثار مرض السكري وكيف يمكن أن يؤثر على البصر، يمكن أن تكون معرفة الأعراض وطرق التعامل مع المرض مفيدة للغاية، يجب على الأطفال التواصل مع والديهم وتنبيههم إذا كانوا يعانون من رؤية ضبابية ، أو يرون بقعًا أو ومضات ، أو يشعرون بألم في العين ، أو ضعف في اللون والتباين ، أو أي أعراض غير مبررة، استشر طبيب عيون أو أخصائي شبكية على الفور في حالة ظهور أي من هذه الأعراض.