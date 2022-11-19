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كيفية الاشتراك في Twitter Blue للحصول على علامة التوثيق

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:30

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منذ أن دفع Elon Musk مبلغ 44 مليار دولار للحصول على تويتر ، كان هناك الكثير من الضوضاء حول حسابات تويتر التي تم التحقق منها و Twitter Blue. 
وتعد Twitter Blue عبارة عن خدمة اشتراك من منصة التواصل الاجتماعي ومتوفرة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة اعتبارًا من 9 نوفمبر، وحاليًا ، الميزة متاحة فقط على أجهزة iOS، حيث علّق موقع Twitter اشتراكات Twitter Blue وقال ماسك إنه قد يُعاد إطلاقه في 29 نوفمبر.
 
وليس من الواضح ما هي المعايير التي سيتعين على المشتركين المحتملين استيفاؤها، لكن قبل التوقف المؤقت على Twitter Blue ، أدرج Twitter كيف يمكن للمستخدمين الحصول على حساب تم التحقق منه.

المتطلبات الأساسية

- حساب تويتر
-تثبيت أحدث إصدار من Twitter
- iPhone يعمل بأحدث إصدار من iOS
 
إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة للاشتراك في علامة اختيار Twitter Blue:
1. توجه نحو تطبيق Twitter.
2. اضغط على صورة الملف الشخصي
3. اضغط على Twitter Blue
4. اضغط على زر الاشتراك
 
 
 

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