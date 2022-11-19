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الاحتلال يعقد جلسة محكمة غدا للأسير الطفل حسين زيدات

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:57

الضفة المحتلة - الرأي:

أفاد نادي الأسير، بأن جلسة محكمة ستُعقد يوم غد الأحد، للأسير الطفل حسين زيدات (14 عاما)، من بلدة بني نعيم شرق الخليل. 

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن قوات الاحتلال نقلت الطفل زيدات اليوم السبت إلى سجن "عوفر".

يشار إلى أن زيدات، وهو طالب في الصف التاسع، اعتقل يوم أمس بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي محافظة الخليل، بعد تعرضه لاعتداء من قبل قوات الاحتلال أثناء الاعتقال، والتي قامت بتجريده من ملابسه عقب اعتقاله، ولم تكتف بذلك بل نشرت صورًا ومقاطع فيديو للطفل وهو مجرد من ثيابه.

يذكر أنّ سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري صعّدت من عمليات الاعتقال التي رافقها تصعيد في عمليات اعتقال الأطفال، والتنكيل بهم، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ مطلع العام الجاري أكثر من 750، كان من بينهم أطفال تعرضوا لإطلاق النار خلال الاعتقال.

ومن الجدير ذكره أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، بلغ 160 طفلا، من بينهم ثلاث طفلات، حيث تُشكّل سياسة اعتقال الأطفال إحدى أبرز السّياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وعبرها تنفذ بحقهم انتهاكات جسيمة دون أدنى اعتبار للاتفاقيات الدّولية الخاصّة بحقوق الأطفال.

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