ناصر الدين: طرد الاحتلال عائلة فلسطينية من منزلها بالخليل جريمة واعتداء جائر

الضفة المحتلة-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " هارون ناصر الدين أنَّ إقدام سلطات الاحتلال على طرد عائلة الفلسطيني بدر البطش من منزلها في مدينة الخليل اعتداءٌ جائر، وسلوك عصابات يعكس طبيعة العقلية الصهيونية الإحلالية المجرمة.

وشدد ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم السبت، على أن محاولات الاحتلال للنيل من عزيمة أهلنا وصمودهم في الخليل ستبوء بالفشل، مبينًا أن شعبنا سيواجهها بمزيد من الوحدة والصمود والمقاومة؛ فعملية الشهيد محمد كامل الجعبري ما زالت حيّة في الذاكرة، هي وكل العمليات البطولية التي يخوضها شبابنا في عموم الضفة الغربية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الذين لن يكون لهم مقام على أرضنا، وسيرحلون عن هذه المدينة يجرّون أذيال الخيبة والهزيمة.