نعيم يستنكر قرار جمهورية أذربيجان بافتتاح سفارة لها في "تل أبيب"

غزة- الرأي:

استنكر عضو قيادة حركة " حماس " في قطاع غزة د. باسم نعيم قرار جمهورية أذربيجان الإسلامية افتتاح سفارة لها في (تل أبيب)، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يقرر فيه الصهاينة اختيار حكومة موسومة بالإرهاب والتطرف والفاشية، وتتوعد بارتكاب أفظع الجرائم بحق شعبنا ومقدساته وأسراه، وتعلنها حرباً دينية تستند لأساطير وخرافات كتبهم المحرّفة.

وقال نعيم السبت: "إنّ الصهاينة وعلى مدار سنوات من عمر التطبيع استغلوا مثل هذه القرارات غطاءً للإمعان في تنفيذ مخططاتهم الخبيثة في سرقة الأرض وتهويد المقدسات وحرمان شعبنا من أبسط حقوقه".

وطالب عضو قيادة حركة حماس البرلمان والحكومة الأذريين بالتراجع عن قرارهم، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم نضال شعبنا الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.