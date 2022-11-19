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حماس ترحّب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحق تقرير المصير

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:29

ارشيف
ارشيف

غزة- الرأي:

 رحّبت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لحقّ شعبنا الفلسطيني في تقرير المصير، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية أمس الجمعة.

وعدّ الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي، ذلك خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح انتصاراً لعدالة قضيتنا الوطنية، وتأكيداً على فشل كل المحاولات الرّامية إلى تغييب وشطب القضية الفلسطينية.

وثمّن دور ومواقف كل الدول التي صوّتت لصالح القرار، داعيا الأمم المتحدة بمؤسساتها المختلفة إلى ترجمة هذا القرار عملياً على أرض الواقع، بوقف جرائم الاحتلال في التهجير والتهويد والاستيطان، وتمكين شعبنا من الدفاع عن نفسه وتعزيز نضاله لتحرير أرضه وتقرير مصيره.

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