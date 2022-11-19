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الاحتلال يعتقل معلمًا من القدس المحتلة

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:00

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، معلما من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المعلم فوزي اغبارية أثناء اصطحابه مجموعة من طلبته في زيارة للمسجد الأقصى، بذريعة التكبير داخل المسجد.

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