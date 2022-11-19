الشاباك يُحذر من انهيار السلطة وتدهور الأوضاع في الضفة

الداخل المحتل-الرأي:

كشف موقع "واللا" العبري مساء السبت، النقاب عن تحذيرات أمنية للاحتلال من انهيار وشيك وتدهور للأوضاع في مناطق الضفة الغربية.



ووفقاً للموقع العبري، فقد حذر رئيس جهاز الشاباك "رونين بار"، خلال لقاءه مع، "بنيامين نتنياهو"، من خطر انهيار السلطة الفلسطينية.



وبحسب واللا، فإن الشاباك وجهات أخرى بينها شعبة الاستخبارات العسكرية قلقون جدا من التصعيد الأمني في الضفة.



ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يعمل فيه نتنياهو على تشكيل حكومته، التي ستضم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وهما عضوين بارزين في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت، ويطالبان بتشديد عمليات جيش الاحتلال في الضفة وتسهيل تعليمات إطلاق النار.