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الطقس: أجواء صافية ودرجات الحرارة أعلى من معدلها العام

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:08

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الإثنين، غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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