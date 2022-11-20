إصابة خطيرة برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري ببيت لحم

بيت لحم- الرأي

أصيب صباح اليوم الأحد، شاب فلسطيني بجراح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوب مركبته قرب مدينة بيت لحم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بعد إصابته، إضافة الى اعتقال ٣ شبان آخرين كانوا يرافقونه في مركبة أُخرى.