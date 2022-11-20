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3 طرق للوقاية من عدوى الالتهاب الرئوي.. منها أطعمة غنية بفيتامين سي

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:31

3 طرق للوقاية من عدوى الالتهاب الرئوي.. منها أطعمة غنية بفيتامين سي
3 طرق للوقاية من عدوى الالتهاب الرئوي.. منها أطعمة غنية بفيتامين سي

الالتهاب الرئوي هو حالة رئوية معدية تسبب التهاب الأكياس الهوائية المرنة العديدة التي تشكل الرئتين، مما يقلل من قدرة الرئتين على العمل، حيث يجد المريض صعوبة في التنفس، ويسعل مع بلغم أو صديد، ويعاني من حمى وقشعريرة، بحسب ما نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي.
أعراض الالتهاب الرئوي
يمكن أن تكون الأعراض خفيفة للبعض أو مهددة للحياة للبعض الآخر وتشمل الأعراض:
-السعال الذي قد يسبب تراكم المخاط
-ارتفاع درجة الحرارة
-الصداع
-قشعريرة أو تعرق شديد
-ضيق التنفس أثناء المشي أو الحركة الجسدية أو حتى بدون نشاط
-فقدان الشهية
-قئ و غثيان
-ألم في الصدر أثناء السعال أو التنفس
-الشعور بالإرهاق والتعب
أسباب الالتهاب الرئوي
 
السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو الطفيليات.
 
تنتشر العدوى في الغالب من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب - عن طريق قطرات السعال عند العطس أو السعال. 
 
تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل أو القيح، مما يسبب السعال وصعوبة التنفس وألم الصدر الذي يزداد سوءًا مع كل نفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وقشعريرة مرتجفة.
 
في حين أن المضادات الحيوية يمكن أن تشفي غالبية الأفراد، يمكن أن يكون المرض قاتلاً عند الأطفال الصغار وكبار السن (الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا) والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

الوقاية من الالتهاب الرئوي
1- الرضاعة الطبيعية
توفر الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى على الأقل من الحياة الحماية من الالتهاب الرئوي الذي يبدأ عند الولادة. يجب أن يستهلك الصغير طعامًا عالي الجودة وغنيًا بالمعادن والفيتامينات الضرورية لمناعة قوية وقدرة على محاربة المرض.

2- نظام غذائي صحى
يقوي فيتامين سي جهاز المناعة مما يساعد في علاج الالتهاب الرئوي إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق، فاحرص على عدم تناول البرتقال الحامض حقًا لأن هذا قد يزيد الأمر سوءًا. للحصول على جرعة جيدة من فيتامين سي، يمكنك أيضًا تناول فواكه حمضيات أخرى مثل الليمون والتوت والكيوي.
3- تقنيات الوقاية
سواء كانت المكورات العقدية، أو السعال الديكي، أو الالتهاب الرئوي الناتج عن الحصبة، فهناك بعض التحصينات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من المرض مثل: لقاح الالتهاب الرئوي.

 يمكنك أيضًا إضافة إجراءات روتينية مثل الحفاظ على الهواء النظيف والماء وغسل يديك بانتظام.

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