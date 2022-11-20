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أطعمة تسبب الإدمان كالسجائر!

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:47

أطعمة تسبب الإدمان كالسجائر!
أطعمة تسبب الإدمان كالسجائر!

قام علماء أميركيون في جامعة ميشيغان وفرجينيا بتسمية الأطعمة التي تسبب الإدمان ونشرت نتائج الدراسة في مجلة "Addiction".
ووفقاً للدراسة، فإن الأطعمة المعالجة للغاية تسبب الإدمان ومن بين هذه المنتجات، رقائق البطاطس والآيس كريم وقطع الدجاج والبسكويت والبطاطا المقلية.

وتوصّل الباحثون إلى هذا الاستنتاج مسترشدين بـ"معايير الإدمان" التي تندرج تحت بند الاعتماد على التدخين.

ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للأطعمة المصنعة غير الصحية إلى الإفراط في تناول الطعام، حيث تؤثر الأطعمة، مثلما يؤثر النيكوتين، على الحالة المزاجية والصحية.

وبالإضافة إلى أن المنتجات تلبي نفس معايير الإدمان مثل "النيكوتين"، كما تم ربط الأطعمة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ومشاكل أخرى.

ويشير العلماء إلى إعادة تصنيف الأطعمة عالية المعالجة على أنها مسببة للإدمان وضارة تؤثر على الدماغ، وتمتلك خصائص أو مكونات تسبب الإدمان أو تعزز الرغبة الشديدة.

وقال الباحث أستاذ علم النفس في جامعة ميشيغان، إن هذه الأطعمة تشبه إلى حد بعيد السجائر والمواد المسببة للإدمان بسبب بعدها في المذاق وهيكل الأطعمة الطبيعية.

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