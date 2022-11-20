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طهي أكبر فطيرة في العالم

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:03

طهي أكبر فطيرة في العالم
طهي أكبر فطيرة في العالم

طبخ طهاة من السلفادور أكبر فطيرة في العالم كجزء من مهرجان بوبوساي الثامن عشر ، الذي أقيم هذا العام في منطقة الكويلتا.

ويتم الاحتفال بيوم بوبوساي منذ عام 2005 وهي تكون أحد الأطعمة التقليدية في السلفادور ، و يحتفلون بها كل عام في يوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر.

هذا العام ، تجاوز طول البوبوساي المُعد من خمسة امتار وتم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

بعد طهي هذه الفطيرة ، قام الطهاة السلفادوريون بتقطيعه إلى قطع و وزعه على المشاركين في المهرجان.

البوبوسا عبارة عن فطيرة مصنوعة من دقيق الذرة أو دقيق الأرز. بعد وضع الجبن التقليدي واللحم المفروم والفاصوليا في العجين ، تُغلق العجينة وتُطهى على ورقة.

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