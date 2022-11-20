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OnePlus تنافس آبل بسماعات لاسلكية جديدة

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:21

OnePlus تنافس آبل بسماعات لاسلكية جديدة
OnePlus تنافس آبل بسماعات لاسلكية جديدة

كشفت OnePlus عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة التي تنافس سماعات AirPods من حيث السعر والمواصفات.

وقد حصلت سماعات OnePlus Buds Pro 2 على تصميم شبيه بعض الشيء بتصميم سماعات AirPods ، لكنها حصلت على حماية ممتازة من الماء والغبار وفق معيار IPX4، كما صنعت هياكلها من البلاستيك والألومينيوم لتكون متينة وخفيفة الوزن بنفس الوقت.


وزودت السماعات الجديدة بنظام عزل الضوضاء الخارجية الذي يوفر استماعا مريحا للموسيقى في الاماكن المزدحمة، ويؤمن صفاءا للأصوات أثناء إجراء المكالمات، كما دعمت ترميز LHDC 4.0 علي الدقة، وجهزت كل سماعة بمكبر صوت 6 ملم يوفر عرضا ممتازا للأصوات.

وحصلت هذه السماعات على تقنيات Bluetooth 5.2 الحديثة لتأمين نقل سريع للبيانات، كما جهّزت ببطاريات داخلية تكفيها لتعمل 6 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، ودعمتها OnePlus بمحفظة بلاستيكية أنيقة فيها بطارية داخلية تكفي لشحن السماعات لتعمل 22 ساعة إضافية، ويمكن شحن محفظة السماعات عبر منفذ USB-C أو عبر تقنية الشحن اللاسلكي.

المصدر: 4pda

 

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