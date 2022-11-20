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خرائط غوغل تحصل على ميزات جديدة وعملية

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:31

خرائط غوغل تحصل على ميزات جديدة وعملية
خرائط غوغل تحصل على ميزات جديدة وعملية

أعلنت غوغل عن إضافة ميزات جديدة لخدمة الخرائط الخاصة بها لجعل الخدمة اكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

ومن بين أبرز الميزات التي حصلت عليها الخدمة مؤخرا كانت ميزة Live View التي يمكن من خلالها الاعتماد على الواقع المعزز للبحث عن الاماكن التي يرغب المستخدم بزيارتها، فعن طريق هذه الميزة يمكن العثور مثلا على المقاهي والمطاعم او المتاجر او المنتزهات القريبة من الموقع الموجود فيه المستخدم، وتحديد اتجاه تلك الأماكن وبعدها عبر الأسهم الافتراضية.

كما تظهر هذه الميزة معلومات عامة عن المكان الذي يرغب المستخدم بزيارته، ومعلومات عن تراود الزوار إليه، وستتوفر حاليا لمستخدمي خرائط غوغل في عدة مدن عالمية كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك ولوس أنجلس وطوكيو وسان فرانسيسكو.

ومن الميزات العملية والمفيدة التي طورتها غوغل أيضا في خرائطها كانت ميزة Accessible Places، والتي يمكن من خلالها معرفة الأماكن التي يمكن الوصول إليها على الكراسي المتحركة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتبعا لغوغل فإن هذه الميزة قد تكون مفيدة أيضا للأشخاص الذين يتحركون مع عربات الأطفال، او الناس الذين يستخدمون عربات التسوق المتحركة.

والميزة المهمة التي أدخلتها غوغل أيضا إلى خرائطها هي ميزة العثور على أماكن شحن السيارات الكهربائية، فمن خلالها يمكن لأصحاب هذه السيارات العثور على منافذ الشحن السريع لمركباتهم، والمحطات التي توفر مقابس شحن معينة.

المصدر: 3dnews

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