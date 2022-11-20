سلطة البيئة تؤكد على ضرورة مناقشة مشكلة تآكل شواطئ غزة

غزة-الرأي

أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم على وجود ظاهرة بيئية مرتبطة ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية ، متمثلة في مشكلة تملح وقلة المياه ونقص الموارد المائية التي ينجم عنها تأثيرات التغير المناخي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله مركز معا التنموي لصنع فيلم متعلق بمؤتمر تغير المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر.



وبين ابراهيم ما نتج عن ذلك من ظهور مشكلة بيئية خلال السنوات الماضية الاخيرة متعلقة بالبحر خاصة في منطقة غرب مخيم الشاطئ ومنطقة الزهراء وسط قطاع غزة

وصولا لشارع الرشيد الذي تم اعماره بالفترة الأخيرة، وهي مشكلة التآكل الكبير الموجود على شاطئ البحر الذي دفع لارتفاع المياه بشكل كبير .

وأكد رئيس سلطة المياه أن المشكلة تحتاج لحل وتم مناقشتها ليتم الاسراع بوضع كاسر للامواج لأن منطقة الساحل تعد من اكثر المناطق تضررا خاصة في فصل الشتاء، بالاضافة الى ذلك إن الامر يحتاج الى توعية بيئية للتعريف بالمخاطر الناجمة عن الظاهرة البيئية.



وقدر د.يوسف أن التكلفة التقديرية للمشروع قد تصل لــ 3 مليون دولار تقريبا، من خلال العمل على انشاء مصدات وكواسر للأمواج لتصحيح مسار المياه.



وحمل د.يوسف الاحتلال المسؤولية فيما نجم عن أضرار بيئية نتيجة التغير المناخي ومنعه لدخول بعض المعدات الضرورية لحل تلك المشكلة لافتا أن استمرار منع دخول تلك المعدات سيؤدي الى تدهور كبير،مما يدفع المقاولين والشركات لاستخدام بعض المواد غير المناسبة لمشاريع المياه والرطوبة.



وختم حديثه د.يوسف برسالة يوجهها لكل المجتمعات وخاصة مجتمع الامم المتحدة التي ترعى مؤتمر تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ بمصر بضرورة ايجاد حل للمشكلة ناهيك عن ضرورة الاستفادة من مياه الامطار ومياه الصرف الصحي المعالجة ومشاريع دعم شواطئ غزة ، بالاضافة الى دعم المجتمع المحلي في غزة.