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فوز مدرسة فهمي الجرجاوي بالمركز الأول في مسابقة علماء المستقبل ٢٠٢٢

20 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:31

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غزة-الراي 
أعلنت مؤسسة ابتكار لتنمية الإبداع عن فوز مدرسة فهمي الجرجاوي الثانوية الحكومية للبنات من مديرية تعليم شرق غزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في النسخة الأولى من مسابقة علماء المستقبل ٢٠٢٢ والتي أطلقتها المؤسسة برعاية وزارة الثقافة الأردنية.


وتمكنت المدرسة من الحصول على هذا اللقب المرموق من خلال مشروع القارب الذكي لتنظيف البيئة المائية من إعداد الطالبات: روان أيوب، شذى الشوبكي، هلا أبو العين، وإشراف ومتابعة أ.ريم قويدر، وأ. أميمة الخالدي، وإشراف عام مديرة المدرسة أ.ياسمين الطرشاوي.


والمشروع الفائز عبارة عن روبوت على شكل قارب يستخدم الذكاء الاصطناعي في تنظيف البرك والمستنقعات دون الحاجة إلى نزول العمال إلى هذه الأماكن.


ونجحت المدرسة في الفوز بهذا اللقب الكبير بعد اجتياز جميع مراحل المسابقة التي شارك فيها أكثر من سبعين فريقاً من دول عربية مختلفة.


وعقب الفوز قدّم وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت أجمل التهاني والتبريكات لمدرسة فهمي الجرجاوي وفريقها بهذا الفوز والإنجاز الراقي، موضحاً أن الوزارة وضمن خطتها العامة تُشجع وتدعم جميع المبادرات والجهود الإبداعية في المدارس.


ويُسجل هذا الفوز إنجازاً جديداً لوزارة التعليم في غزة ولمدارسها وطلبتها وطواقمها التعليمية الذين يُثبتون باستمرار تميزهم من خلال فوزهم بالمسابقات على المستويات المحلية والعربية والدولية.
 

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